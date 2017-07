I roghi in Sicilia e Calabria dal satellite Nasa

Dal 15 giugno i pompieri sono intervenuti per lo spegnimento di oltre 10mila incendi alla vegetazione, la maggior parte dei quali nel Sud d'Italia, tra Calabria e Sicilia.



In questa immagine del satellite NASA scattata il 3 luglio, le aree dei roghi sono segnalate con un cerchio rosso. Gli incendi sono stati favoriti dalle estreme condizioni di siccità dovute alla mancanza di pioggia.

In Sicilia - si legge sul sito della Nasa - giugno ha visto il 40 per cento in meno di pioggia e le temperature al di sopra della media mensile di 1.7 gradi C (35 gradi F). Condizioni che, con venti forti nel weekend, hanno aiutato la veloce diffusione delle fiamme.