Doping: arrestati farmacista e presidente squadra ciclismo

I carabinieri del Nas hanno arrestato a Cosenza il titolare di una farmacia, che è stata sequestrata, ed il presidente di una squadra dilettantistica di ciclismo, con l'accusa di commercializzazione illecita di farmaci dopanti e truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale per un ammontare di 700 mila euro. Gli arresti - entrambi ai domiciliari - ed il sequestro sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica. Nell'inchiesta che ha portato agli arresti sono indagate altre cinque persone. L'accusa per tutti è di avere messo in commercio, attraverso canali illeciti, farmaci dopanti destinati ai ciclisti della squadra coinvolta nell'inchiesta.