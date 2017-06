"Chiedo scusa a tutta Italia per l'ignobile baciamano"

Il giorno dopo l’arresto di Giuseppe Giorgi, considerato dal Ministero degli Interni uno dei cinque ricercati più pericolosi d’Italia, sui social e sui media nazionali, la notizia diventata di dominio pubblico non è stata tanto l’arresto del noto latitante, alias “u crapa”, dopo 23 anni di assidue e frenetiche ricerche, ma il gesto inconsulto di un cittadino, che, nell’atto di salutarlo, si è esibito in un baciamani. Un gesto che ha suscitato rabbia e riprovazione in ogni angolo d’Italia.



Il cittadino salito agli onori della cronaca si chiama Antonio Vottari, deve ancora compiere 60 anni e, pur non avendo mai avuto nessun beneficio dallo Stato, non si è mai rivoltato contro lo Stato stesso, inventandosi i lavori più umili per sbarcare il lunario, quelli che non ti faranno mai diventare ricco, ma in compenso ti aiutano a garantire il minimo indispensabile alla tua famiglia.

