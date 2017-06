GdF, "Isola del vento" confisca da 350 mln, i particolari

I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA - G.I.C.O. - DI

CATANZARO, COORDINATI DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

CATANZARO, DOTT. NICOLA GRATTERI, DAL PROCURATORE AGGIUNTO,

DOTT. VINCENZO LUBERTO, E DAL SOSTITUTO PROCURATORE, DOTT.

DOMENICO GUARASCIO, HANNO DATO ESECUZIONE A UN

PROVVEDIMENTO DI CONFISCA DI BENI PER UN VALORE DI CIRCA 350

MILIONI DI EURO, EMESSO DALLA SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL

TRIBUNALE DI CROTONE SU RICHIESTA DI QUESTA PROCURA

DISTRETTUALE.

LA MISURA ABLATIVA È STATA DISPOSTA NEI CONFRONTI DI ARENA

PASQUALE, NIPOTE DEL NOTO CAPO CLAN ARENA NICOLA NONCHÉ

FRATELLO DEL BOSS ARENA CARMINE (UCCISO A COLPI DI BAZOOKA IN

UN AGGUATO MAFIOSO NELL’OTTOBRE DEL 2004), CHE ERA GIÀ STATO

DESTINATARIO DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO CHE

AVEVA INTERESSATO, TRA L’ALTRO, IL PARCO EOLICO DENOMINATO

“WIND FARM” DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR).

LE INDAGINI ECONOMICO-PATRIMONIALI SVOLTE DALLE FIAMME GIALLE

AVEVANO CONSENTITO DI RICONDURRE LA REALIZZAZIONE DEL PARCO

EOLICO ALLA SFERA ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLA “COSCA ARENA”

DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO E DI ACCERTARE COME ARENA PASQUALE,

FUNZIONARIO DEL PREDETTO COMUNE, IN QUALITÀ DI GESTORE

OCCULTO DEGLI AFFARI DELLA COSCA, NE AVESSE CURATO GLI

INTERESSI ECONOMICI RAPPRESENTANDONE LA LONGA MANUS.

NEL DETTAGLIO, ARENA PASQUALE, ATTRAVERSO UN ARTICOLATO

SISTEMA BASATO SU UNA FITTA RETE DI SOCIETÀ ESTERE (CON SEDE IN

GERMANIA, SVIZZERA E REPUBBLICA DI SAN MARINO) DETENTRICI

FORMALI DELLE QUOTE SOCIALI DI TRE SOCIETÀ AVENTI SEDE A

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Catanzaro

Direzione Distrettuale Antimafia

CROTONE E A ISOLA DI CAPO RIZZUTO, AVEVA AVVIATO E REALIZZATO,

PER CONTO E NELL’INTERESSE DELL’OMONIMA COSCA, IL PARCO EOLICO

WIND FARM DELLA CITTÀ ISOLITANA.

LE INVESTIGAZIONI CONDOTTE DALLA GUARDIA DI FINANZA DI

CATANZARO AVEVANO DIMOSTRATO LA DISCRASIA ESISTENTE TRA LA

TITOLARITÀ APPARENTE DEI BENI OGGETTO DI INDAGINE E L’ASSENZA DI

IDONEA CAPACITÀ REDDITUALE IN CAPO AD ARENA PASQUALE PER

SOSTENERE L’INTERA OPERAZIONE ECONOMICA, CONSENTENDO ALLA

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL TRIBUNALE DI CROTONE DI

DISPORRE, GIÀ NELLO SCORSO MESE DI MARZO, IL SEQUESTRO DI TRE

SOCIETÀ E DEI RELATIVI COMPLESSI AZIENDALI, TRA CUI IL PARCO

EOLICO “WIND FARM”, IL TUTTO PER UN VALORE DI CIRCA 350 MILIONI DI

EURO.

LA MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLA LEGITTIMA PROVENIENZA DEI BENI

DA PARTE DELL’ARENA HA INDOTTO IL TRIBUNALE DI CROTONE A

RAFFORZARE LA MISURA DI PREVENZIONE GIÀ ADOTTATA,

DISPONENDONE LA CONFISCA.