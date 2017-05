Sommergibile militare urta una mercantile

La scorsa notte, durante il trasferimento per una attività addestrativa, il sommergibile Scirè della Marina Militare ha riferito di avere urtato una nave mercantile al largo del Golfo di Squillace, davanti alle coste calabresi. Lo riferisce la stessa Marina militare.

Il battello è poi emerso e sta procedendo verso la propria base. Non vi sono stati feriti e la nave mercantile ha ripreso regolarmente la propria navigazione. Sono in corso di accertamento le cause dell'evento.