Incendio al parco avventura, ingenti i danni

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto il punto ristoro del Parco avventura "Orme nel Parco" di località Tirivolo, sulla Sila Catanzarese, nel comune di Zagarise. A darne notizia, sulla loro pagina Facebook, sono stati i responsabili della struttura. Al momento del rogo il Parco era chiuso. Le fiamme hanno interessato anche un gazebo poco distante da dove si sarebbero sviluppate le fiamme. I danni sono ingenti.

A lanciare l'allarme sono stati i gestori di un ristorante della zona che hanno informato subito i responsabili di Orme nel Parco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sellia Marina e i carabinieri di Zagarise e Petronà che hanno avviato gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio.

"Nessun elemento - è scritto nel post Fb di Orme nel Parco - fa propendere, al momento, per l'ipotesi del dolo che in Calabria viene contemplata in automatico in questi casi. Le indagini sono in corso. Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta estorsiva: l'avremmo rispedita al mittente con conseguente denuncia alle autorità competenti. Chi ci conosce sa che non c'è trippa per gatti, coltiviamo buone relazioni con tutti, siamo una risorsa e non una minaccia. Propendiamo dunque per l'ipotesi fatalità/incidente". Domenica, assicurano da Orme nel parco, la struttura, la prima del genere e attiva in Calabria da alcuni anni, sarà regolarmente aperta.