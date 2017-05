Migranti in autostrada verso Reggio

Gli immigrati da qualche giorno sono in agitazione per sollecitare maggiori attenzioni sulle loro condizioni di permanenza in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. Il gruppo è scortato da agenti del Commissariato di Villa San Giovanni, che stanno tentando di convincerli a lasciare l'autostrada per evitare possibili situazioni di pericolo. L'iniziativa sta provocando rallentamenti alla circolazione in direzione sud.