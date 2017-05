Klaus Davi assume collaboratore di giustizia sotto protezione

Il noto massmediologo italo svizzero ha assunto nella sua agenzia di comunicazione un collaboratore di giustizia sotto protezione che si è dissociato dalla ‘Ndrangheta. Si tratta di un contratto di tre mesi in prova . Lo stesso collaboratore, come da prassi, ha comunicato a sua volta al Servizio Centrale Operativo , l’ organo che gestisce tutti i pentiti di mafia e ndrangheta e terrorismo e fa capo al ministero del Interni, l’assunzione avvenuta.” Lo ha appreso la Gds .

La persona in questione che vive in un luogo segreto , aiuterà lo staff del massmediolgo a un progetto per sostenere le imprese che chiedono una legislazione più chiara sul ‘”made in italy”. Il progetto è partito con il coinvolgimento di tutti gli europarlamentari italiani attraverso una ricerca su questo tema.

Il nuovo collaboratore lavorerà dal luogo segreto in cui si trova. Klaus Davi non lo ha mai incontrato . Il nucleo operativo protezione che fa capo al Ministero degli Interni consente gli scambi via mail, telefono e WhatsApp ma non Skype. Quindi espleterà un lavora a pieno regime. Interpellato dalla Gazzetta del Sud, Davi ha confermato la notizia “Lavora con noi da inizio di aprile. Il nostro è stato un piccolo contributo ma anche un umile messaggio alle istituzioni. Basta parate. Basta scorte e aerei di stato. Ieri ho sentito parlare tanto di lavoro ma poco di due parole magiche ‘Calabria’ e ‘Ndrangheta’. Non basta fare gli arresti. Non basta reprimere. Bisogna dare anche una opportunità. Non basta reprimere bisogna anche costruire.”