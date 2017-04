Scrutatori arrivati, apre il seggio delle polemiche

E' stato aperto poco prima di mezzogiorno il seggio per le primarie Pd nel quartiere Santa Maria di Catanzaro, chiuso stamani dal presidente perché mancavano i due scrutatori delle mozioni Renzi ed Emiliano.

Sulla sede del circolo, era stato affisso un cartello con la scritta "seggio non disponibile" e indicazioni per poter votare in altre zone della città. Adesso, ha reso noto il Pd, la situazione è tornata alla normalità e nel circolo si può votare.