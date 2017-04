Primarie Pd, seggio chiuso per mancanza scrutatori

Mancano gli scrutatori ed uno dei seggi aperti a Catanzaro per le primarie del Pd non apre. E' successo nel circolo del popoloso quartiere di Santa Maria. Sulla porta del circolo, poco dopo le 9, è stato affisso un cartello con la scrutta "seggio non disponibile" e l'indicazione dei seggi aperti in altre zone della città.

"Gli scrutatori, della mozione Renzi e Emiliano - ha detto il segretario del circolo e presidente di seggio Maurizio Caligiuri, della mozione Orlando - non ci sono e non si sa perché. Dai vertici del partito non ho avuto alcuna indicazione. Senza di loro non posso firmare il verbale di insediamento e non posso fare votare i cittadini".

Presente al circolo anche uno dei candidati della mozione Orlando, Roberto Guerriero. "Ci viene impedito di aprire il seggio - ha detto - è una vergogna e la gente se ne sta andando". Numerose le persone che dopo avere aspettato un po' per vedere l'evolversi della situazione, se ne sono andate dopo avere protestato.