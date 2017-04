Inchiesta su Protezione civile in Calabria, 4 arresti

I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Catanzaro e il personale della direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, coordinati e diretti dalla procura della repubblica di Catanzaro, hanno eseguito quattro misure cautelari.

In carcere è finito Nicola Giancotti 58 anni di Sellia Marina, funzionario della protezione civile della regione Calabria, finito in carcere. Ai domiciliari tre imprenditori: Giuseppe Tornello 80 anni e Luigi Tornello 42, entrambi di Vicenza, e Giuseppe Speziali, 74 anni di Bovalino. Tutti devono rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo l'accusa sono state liquidate dalla protezione civile regionale due fatture precedentemente già pagate per 250mila euro. I tre imprenditori sono amministratore di fatto, legale rappresentante e procuratore speciale della società Elimediterranea, società vicentina proprietaria di elicotteri che ha operato per diversi anni nel settore dell'antincendio boschivo in Calabria.