Violenta figlie minorenni, arrestato

Ha stuprato per 10 anni le due figlie minori fino a quando il suo comportamento, grazie a una segnalazione ai carabinieri, non è stato scoperto dai militari della Compagnia di Soverato, che lo hanno tratto in arresto. Nei confronti dell'uomo, un netturbino di 51 anni, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica.

I fatti, sui quali viene mantenuto uno strettissimo riserbo, si sono verificati in un paese del comprensorio soveratese. L'uomo, secondo quanto è risultato dalle indagini, avrebbe violentato le figlie nella propria abitazione, senza che la moglie potesse fare nulla per impedirlo.

L'arrestato è stato recluso nel penitenziario catanzarese, sottoposto a particolari controlli e tutele.