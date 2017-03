Crolla il soffitto nella cappella del Duomo

Una parte di soffitto di una delle cappelle laterali del duomo di Catanzaro è crollata. Il cedimento, avvenuto quando la cattedrale era vuota, ha creato danni a un altare in marmo e ad alcuni candelabri. L'area interessata dal crollo è stata isolata. Già nel mese di luglio il vescovo della città, monsignor Vincenzo Bettoline, aveva segnalato le criticità del duomo chiedendo alle istituzioni un intervento per mettere in sicurezza l'edificio sacro. Il governatore Mario Oliverio, aveva poi incontrato il presule assicurando che le spesse per la riqualificazione erano già previste nel piano di rimodulazione dei fondi Fsc e attivandosi con il Ministero dei Beni Culturali.