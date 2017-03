In arrivo al Sud piogge e temporali

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 7 MARZO

Al Nord parzialmente soleggiato per nubi medio alte salvo instabilità residua sulla Romagna fino al pomeriggio. Temperature in calo a est, massime tra 10 e 16. Al Centro maltempo con piogge e rovesci diffusi, nevicate in Appennino dai 900-1100m. Migliora dal pomeriggio su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature in calo, massime tra 10 e 14. Al Sud tempo instabile con piogge sparse e locali temporali, nevicate dai 1000-1400m. Fenomeni in attenuazione serale in Campania. Temperature in calo, massime tra 11 e 15.

MERCOLEDI' 8 MARZO

Al Nord generali condizioni di bel tempo con cieli sereni salvo qualche nube sulle Alpi confinali, specie alto atesine. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. Al Centro bel tempo prevalente salvo variabilità e fenomeni residui al mattino sull'Abruzzo con nevicate oltre i 900m. Temperature in leggero aumento sulle tirreniche, massime tra 12 e 15. Al Sud schiarite in Campania, instabile altrove con piogge più frequenti su nord Sicilia e Appennino con neve dai 1100m. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 14.

GIOVEDI' 9 MARZO

Al Nord bella giornata di sole su tutte le regioni salvo qualche addensamento irregolare di passaggio su Alpi, Veneto e Friuli. Temperature stabili, massime tra 13 e 17. Al Centro alta pressione e bel tempo su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Da segnalare solo lievi velature di passaggio. Temperature in rialzo diurno, massime tra 13 e 18. Al Sud residua instabilità su Puglia e Calabria ionici ma con fenomeni brevi, bello su Sicilia, Basilicata e Campania. Temperature in aumento, massime tra 14 e 17.