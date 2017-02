Un ex generale contro la 'ndrangheta

Il sindaco di Corsico Filippo Errante ha deciso di affidare l'assessorato alla Sicurezza a un ex generale dei carabinieri a lungo impegnato su mafia e terrorismo, il 65enne Sergio Di Giovanni. Ne dà notizia oggi il Corriere della Sera. Tutti gli assessori si erano dimessi in blocco due settimane fa in seguito alle polemiche sulle presunte infiltrazioni della 'ndrangheta alla sagra dello Stocco di Mammola che si sarebbe dovuta tenere a Corsico a ottobre, con il patrocinio del Comune. Il sindaco, riferisce il Corriere, con la scelta del generale dei carabinieri spera di evitare il pericolo dello scioglimento, paventato a gennaio dalla Commissione parlamentare antimafia che aveva chiesto di allontanare i responsabili della concessione del patrocinio alla sagra e di dare un segnale forte di discontinuità. Manca ancora la firma di accettazione dell'incarico, ma il pressing di Errante su Di Giovanni dovrebbe aver convinto il generale ad accettare l'incarico.