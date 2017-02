Avvocato ucciso a Locri, fermato uno zio

Un avvocato penalista, Francesco Filippone, di 35 anni, è stato ucciso nel primo pomeriggio, a colpi di pistola, a Locri. Per il delitto, carabinieri e polizia hanno fermato uno zio della vittima.

L'omicidio è avvenuto sotto l'abitazione del penalista.

Filippone, raggiunto da numerosi colpi di pistola, è stato soccorso e portato nell'ospedale di Locri, dove però è morto poco dopo il ricovero per la gravità delle ferite riportate.

Poco dopo carabinieri e polizia hanno fermato uno zio e recuperato l'arma usata per il delitto. L'uomo viene interrogato dal procuratore di Locri Luigi D'Alessio. Ignoti al momento i motivi del gesto anche se dalle prime indicazioni il movente sarebbe da ricercare in questioni personali. "É una tragedia - ha detto il sindaco di Locri Giovanni Calabrese - che sconvolge la città intera. Una vicenda familiare, a quanto pare, che provoca dolore e sconforto".