Quei figli strappati alla famiglie mafiose

La riflessione di Vincenzo Bertolone, Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace

Non fa una piega il commento di Piero Angela, giornalista che non ha bisogno di presentazioni. Indica la strada maestra nell’educazione della prole, dalla quale tuttavia spesso si devia, con conseguenze che fino a qualche decennio fa sembravano impossibili e rimedi altrettanto impensabili, ma oggi necessari, anche se dolorosi, destinati a lasciare un segno e a rendere opportuna una profonda, sincera riflessione. Negli ultimi giorni i media ci hanno fatto conoscere un provvedimento delle autorità giudiziarie napoletane: l’allontanamento dalle proprie famiglie di sette bambini dai quattro ai quattordici anni d’età, perché i loro genitori spacciavano droga e vivevano in odor di camorra. Per evitare che i minori imboccassero la malavia dello smercio di cocaina, ne hanno ordinato il collocamento in comunità protette. Identica misura era stata avanzata nella lotta al terrorismo. Boris Johnson, da sindaco di Londra, nella primavera del 2014 aveva affidato il suo pensiero al Daily Telegraph: «I figli degli integralisti islamici vanno tolti ai genitori e trattati come vittime di abusi sessuali. Per evitare che siano indottrinati e diventino potenziali kamikaze bisogna affidarli a strutture statali protette». E giù titoloni e analisi - in tutta Europa - per motivare la disumanità e l’antigiuridicità che connoterebbero una tesi che, a ben guardare, in Italia vanta radici storiche. La sua comparsa nelle cronache, nel 1997, fu per lo più stroncata, per esempio da Pierluigi Vigna, all’epoca a capo della Procura nazionale antimafia: «La mafia ha costretto a una sorta di espatrio 2.000 minori, figli di collaboratori di giustizia. Togliere i bambini anche ai genitori mafiosi non sembra praticabile». Poi l’idea ha preso quota.