Giovane gambizzato a Tropea, nel 2015 la denuncia delle "Iene"

Venerdì scorso un giovane è stato gambizzato sul lungomare di Tropea (Vibo Valentia). Una grave vicenda che vede protagonista Gioacchino Orfanò, di 34 anni, del luogo, raggiunto alla coscia sinistra da un colpo di pistola sparato nel tardo pomeriggio di ieri da una persona allo stato ignota.

Su quanto avvenuto stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Tropea, ai quali lo stesso Orfanò avrebbe già fornito diversi elementi che hanno fatto immediatamente partire le indagini. Secondo quanto avrebbe dichiarato il 34enne, il suo aggressore dopo aver sparato si sarebbe dileguato improvvisamente a bordo di un’auto in cui non sarebbe stato da solo.

Ma la grave vicenda di ieri, potrebbe spingere gli stessi investigatori a indagare sul precedente atto intimidatorio che Gioacchino Orfanò ha subìto lo scorso maggio sotto casa. In quell’occasione, infatti, diversi colpi di arma da fuoco furono esplosi poco dopo la mezzanotte, da ignoti, alle finestre dell’abitazione a pianterreno dove il giovane vive assieme alla sua famiglia. Della vicenda si occupò anche la trasmissione televisiva di Mediaset “Le Iene”, giunta nella Perla del Tirreno per raccontare alcune vicende di aggressione in pubblico legate allo stesso Orfanò. (a.c.)