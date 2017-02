Quasi 19mila “mi piace” sul blog di Torcasio

Lo chiamano “U Giappone” forse per il suo taglio degli occhi vagamente asiatico, o chissà per cos’altro. Ma di Vincenzo Torcasio in città ce ne sono davvero tanti, e c’è la necessità di distinguerli in qualche modo. Ed ecco che per “U Giappone” è stato trovato un alias, al quale però alcuni preferiscono “U Russu” per il colore dei suoi capelli.

Sta di fatto che Vincenzo Torcasio martedì scorso è stato condannato a 30 anni di carcere dal Gup distrettuale Giulio De Gregario che ha sentenziato nel processo “Andromeda”. Nato dall’operazione omonima del maggio di due anni fa in cui furono arrestati boss e gregari del clan Iannazzo, ma anche delle famiglie satellite Cannizzaro e Daponte. Per 33 imputati ci sono stati tre ergastoli e circa 300 anni di condanne.