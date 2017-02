Rimossa a Cosenza pubblicità sessita

"Ho provveduto a dare disposizioni affinché i manifesti pubblicitari di una specifica azienda che vende elettrodomestici e strumenti tecnologici vengano rimossi dagli spazi che ricadono nel Comune di Cosenza in cui sono stati affissi". Lo dichiara il sindaco Mario Occhiuto, intervenendo in merito al caso di una pubblicità giudicata a sfondo sessista e che, con uno slogan incentrato sul doppio senso, mortificcherebbe le donne, e che comunque ha suscitato indignazione tra i cittadini.

"Non ci interessano eventuali conseguenze legali per la rimozione anticipata di questi cartelloni - afferma il sindaco - non possiamo consentire che vengano diffusi messaggi di arretratezza culturale né, tantomeno, che feriscono la sensibilità femminile già fin troppo vituperata, e non solo, a causa di episodi di attualità che tutti conosciamo". "La comunicazione delle aziende commerciali non sfugge certo a responsabilità sociali a cui bisognerebbe attenersi, - precisa Occhiuto - per attirare l'attenzione dei clienti ci si può sempre rivolgere alle variegate e argute forme dell'intelligenza umana piuttosto che a quelle della volgarità che definisce la donna, ancora oggi, oggetto di possesso sessuale. L'Amministrazione comunale sceglie apertamente la strada del rispetto e della bellezza che celebrerà San Valentino con un senso decisamente diverso da quello veicolato dalla pubblicità della suddetta azienda. Pertanto, firmerò al più presto un'ordinanza per la rimozione di quei manifesti".