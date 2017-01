Moglie litiga con un collega, il marito lo pesta

Un diverbio, con una collega di lavoro in un impresa artigiana, gli è valso un pestaggio da parte del marito della donna spalleggiato da due compari. Protagonista della vicenda un 30enne forlivese, finito al Pronto Soccorso con una prognosi di 7 giorni per traumi ed escoriazioni. Al suo ritorno a casa la donna ha riferito l'accaduto al marito, un 35enne di origine calabrese che ha contattato un 30enne di Forlì e un 40enne di Cesena, entrambi di origine calabrese e già noti alle forze dell'ordine per organizzare una 'spedizione' punitiva. Martedì l'epilogo: il 30enne, a fine giornata di lavoro, è stato bloccato da una Mercedes da cui sono scesi i tre che lo hanno preso a calci e pugni. Scattato l'allarme, le volanti della Polizia hanno bloccato la Mercedes con a bordo i due compari, mentre il marito è stato rintracciato successivamente e denunciato a piede libero. I due sono stati giudicati per direttissima: per loro obbligo di dimora e divieto di uscire nelle ore serali e notturne.