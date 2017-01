'Ndrangheta: traffico droga dal Sudamerica, 54 fermi

Un'operazione della Guardia di Finanza è in corso per l'esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale di Catanzaro nei confronti di 54 persone accusate di essere coinvolte in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito dalla 'ndrangheta. Contestualmente i finanzieri stanno eseguendo anche un sequestro di beni per un valore di circa 8 milioni di euro. L'operazione, svolta in varie regioni, è giunta a conclusione di un'indagine condotta dal Gico del Nucleo di polizia tributaria di Catanzaro ed ha stroncato un giro di droga dal Sudamerica. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 al Comando provinciale della Guardia di finanza dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dall'aggiunto Giovanni Bombardieri.