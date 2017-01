É stato venduto nell'autogrill di Tarsia, lungo l'autostrada, il biglietto della Lotteria Italia T 116627 vincitore del secondo premio da due milioni e mezzo di euro. Il gestore dell'autogrill, non avendo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalla sede centrale della società, non ha inteso, per il momento, fare alcun commento. Impossibile, comunque, capire l'identità del vincitore, anche perché nell'autogrill si vende un numero molto alto di tagliandi. "Sarebbe - ha commentato un cliente - come cercare un ago in un pagliaio. Beato lui, comunque, che adesso potrà risolvere quanto meno i problemi economici della sua vita" In Calabria, oltre al premio da 2,5 milioni, sono state realizzate vincite da 50 mila e da 25 mila euro con due biglietti venduti, rispettivamente, a Reggio Calabria ed a Cosenza. Si conferma, così, il periodo fortunato per la regione ai giochi. Nell'ottobre scorso, tra l'altro, a Vibo Valentia fu centrato un 6 al Superenalotto da 163 milioni.