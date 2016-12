Delrio, la A/3 deve diventare simbolo del sud onesto

"Questa autostrada per troppo tempo è stato il luogo dove hanno comandato le 'ndrine e dove lo Stato non poteva e non doveva essere presente. Da oggi, dopo il lavoro di tanti e non solo per merito nostro, deve tornare ad essere il simbolo di un Mezzogiorno onesto e pulito". Lo ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio parlando con i giornalisti sul pullman che sta percorrendo la Salerno-Reggio Calabria per la fine dei lavori di ammodernamento.

"Oggi è una giornata di grandissima soddisfazione e la vogliamo dedicare al sacrificio di tutte le persone che hanno perso la vita nei cantieri per rendere questa autostrada moderna e normale". Lo ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio parlando con i giornalisti sul pullman che sta viaggiando sulla Salerno-Reggio Calabria nel giorno in cui si concludono i lavori di ammodernamento. "Un anno e mezzo fa", dopo l'ennesima vittima, "abbiamo preso l'impegno di accelerare i lavori", ha detto il ministro, sottolinendo che "oggi è una giornata importantissima". Salutando i cronisti all'inizio del viaggio, il ministro ha commentato sorridendo: "Non sarà un viaggio da incubo come è stato per 40 anni".