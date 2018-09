Un capitano coraggioso che comprese la fine di un 'epoca

Ci sono meteore, meteoriti e asteroidi. Come il Baptistina, che 65 milioni di anni fa sterminò i dinosauri. Ma ci sono anche le comete: bellissime, brillanti, velocissime e pregne di un’energia immensa, che porta la vita. Per molti astronomi sono loro i veri messaggeri dell’evoluzione biologica nel nostro Universo. Attraverso la “Panspermia”, la diffusione di molecole organiche sulle quali si fonda l’esistenza. Beh, forse a qualcuno potrà sembrare azzardato andare a pescare nelle dinamiche celesti, nella cosmologia, il paragone più efficace per descrivere il pensiero e l’azione di un manager come Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat-Chrysler recentemente scomparso. Ma a noi viene spontaneo, perché spesso nelle cose piccole possono nascondersi i segreti che fanno diventare “grande” qualsiasi scenario.

E Marchione è passato come una cometa, seminando nella finanza e nella direzione d’impresa la virtù del dubbio, la base per rischiarare il nostro cammino con la luce della conoscenza, indispensabile per rimettere in questione teoremi economici che si credevano consolidati. Un’impressione che diventa convinzione andando a leggere la biografia del manager italo-americano realizzata da Paolo Bricco.

Non solo un inno alla sua genialità, non un peana rivolto a esaltare le sue incredibili qualità di analisi e di organizzazione del lavoro. E nemmeno la banale agiografia di un manager vincente. No. La forza del libro di Bricco sta nella sua onestà intellettuale e nel rifuggire qualsiasi tentativo di spiegare acriticamente le vittorie di Marchionne, con connotati quasi miracolistici. Una tentazione nella quale sarebbe stato lecito cadere.

Il giornalista, inviato speciale del “Sole 24 ore”, riesce invece a spiegare i successi del manager fondendo le qualità dell’uomo con quelle del capitano d’impresa e descrivendole con una forza espressiva coinvolgente. “Marchionne lo straniero” (Rizzoli) diventa così un volume in cui la storia personale s’intreccia con quella dell’industria contemporanea, con le sue mutazioni improvvise e con il radicale cambiamento dei cicli economici, dettato dalle sfide della globalizzazione. Così la depressione che colpisce la “rust belt” americana, la devastante pandemia finanziaria scaturita (in parte) dai mutui sub-prime, la decadenza della Fiat all’inizio del Terzo millennio sono la metafora di un malessere economico e sociale più profondo. Che va al di là dei numeri e che si agita sullo sfondo di una crisi epocale.

Una transizione di fase, come direbbero i fisici esperti di dinamiche non lineari, alimentata dalla complessità, che richiede risposte nuove. «Flessibili», per usare un termine caro alla Dottrina Kennedy. Bene, in questo improvviso stravolgimento dei sacri testi della teoria economica, in questo quadro di imprevedibilità e conseguente ingovernabilità dei mercati, vince chi utilizza strumenti diversi e non confonde la strategia con la tattica. È quello che ha saputo fare Marchionne, mettendo assieme le esperienze accademiche canadesi, quelle professionali svizzere e le sue radici italiche.

Un’operazione che potremmo definire di «innovazione nella tradizione», dove il peso incommensurabile di una storia millenaria impressa nel suo Dna ha avuto un ruolo decisivo nel successo finale.

Può essere questa la chiave interpretativa del “fenomeno-Marchionne”? Certo, abbiamo assistito a un connubio assolutamente riuscito tra l’uomo e il tecnico, capace di comprendere, prima di molti altri, la fine di un’economia finanziaria dettata da equazioni sempre più sofisticate. L’età della «turbolenza», l’ha lapidariamente descritta un “guru” dei modelli econometrici come Alan Greenspan, l’ex governatore della Federal Reserve.

Marchionne è stato non un manager assolutamente infallibile, ma più propriamente un “capitano coraggioso”, uno che rischiava di persona e di persona era pronto a pagare, suscitando l’ammirazione di tutti i suoi collaboratori. Una situazione che descrive mirabilmente Barry Strauss ne la sua “Arte del comando” dedicata a tre grandi condottieri dell’antichità, come Alessandro Magno, Annibale e Cesare. La cui autorità si fondava su onore, rispetto e stima. Come quando il console romano, ad Alesia, entrando dalla porta Decumana, coperto del sangue dei nemici, veniva accolto dal clangore dei gladi, battuti ritmicamente sugli scudi dai suoi legionari. Gli tributavano il trionfo, perché aveva combattuto in prima linea, soldato tra i soldati, con sommo sprezzo del pericolo.

Non sembri troppo ardita questa metafora. Di uomini così ne nascono pochi. E se ne vanno, per nostra sfortuna, anche troppo presto. Bricco lo fa capire, mascherando con eleganza il suo personale rimpianto. Ma perché il mondo è fatto così e il destino cinico e baro si accanisce sempre sui più valorosi e i più capaci? «Chi muore giovane è caro agli dei» scrivevano i nostri padri greci. Ma forse la risposta migliore la dà Shakespeare, nell’Amleto: «Ci sono più cose tra cielo e terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia».