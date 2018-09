"Ricorsi legittimi ma vado avanti"

"I ricorsi sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall'ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita. Non l'abbiamo fatta contro qualcuno ma per qualcuno, nell'interesse del popolo italiano". L il presidente Fico intervistato in diretta da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove si è tenuto il G7 dei parlamenti.

Sulla questione era intervenuto anche il vicepremier, Luigi Di Maio,giudicando una 'vergogna' il ricorso presentato da 700 ex deputati. "700 ex deputati - ha scritto su Facebook - hanno fatto ricorso per riavere i vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Ma questi ex dis-onorevoli lo sanno cosa è la giustizia sociale?". Il vicepremier ha consigliato "caldamente a questi 700 vitalizio-dipendenti di andarsi a nascondere il più lontano possibile, magari su un eremo. Non conoscono vergogna". Di Maio aggiunge, inoltre, che dopo la Camera anche "il Senato deve abolire subito i vitalizi. Non c'è più tempo da perdere per eliminare i privilegi. Bisogna decidere da che parte stare, da quella dei cittadini o da quella dei parassiti. Noi abbiamo già scelto e non faremo neppure mezzo passo indietro: i ricorsi non ci spaventano".