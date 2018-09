Il premier Conte tra i candidati per una cattedra alla Sapienza

Il premier Giuseppe Conte è in lizza per una cattedra in diritto privato alla Sapienza, e lunedì parteciperà a un esame di inglese giuridico, in violazione delle regole sul conflitto d'interessi e della compatibilità legale. E' quanto riporta Politico.eu, in base ai documenti visti e persone vicine al processo di selezione dell'università romana.

Conte aveva fatto domanda a febbraio, prima di essere nominato premier, ma nonostante il nuovo incarico ha deciso di proseguire la procedura di selezione e, secondo quanto riferisce il sito Politico.eu, intende presentarsi al test d'inglese previsto per lunedì insieme a tre altri candidati. Ancora il primo agosto e il 4 settembre il processo di selezione è proseguito, con la giuria che ha valutato pubblicazioni e curriculum di Conte, la cui candidatura è quindi sempre attuale. La giuria non avrebbe finora sollevato problemi di incompatibilità, nonostante le regole in materia della Sapienza stessa, la legislazione del 2010 sulle università e uno statuto del 1980.

IRA DEL PD - "Un premier a mezzo servizio che tratta il governo del Paese come un dopolavoro. Conte concorre per una cattedra universitaria in conflitto di interessi?", lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani che posta l'inchiesta pubblicata da "Politico Europe". "Conte docente di conflitto d'interessi? Notizia di @POLITICOEurope: il Presidente del Consiglio sarebbe in concorso per una cattedra universitaria in violazione della legge (e dello statuto della Sapienza) #governoperfinta". "Il premier #Conte si candida alla cattedra di diritto privato all'università la Sapienza. A controllare la regolarità della procedura il grillino Dino Giarrusso. Alla faccia della #trasparenza e del #merito una mano lava altra #tuttoinfamiglia #contebarone". Lo scrive su Twitter Alessia Rotta, vicepresidente vicaria del Partito Democratico. "Ora sappiamo che fine ha fatto il premier fantasma Conte. Contro legge e con un gigantesco conflitto di interessi vuole una cattedra alla Sapienza. Un'università pubblica, che riceve finanziamenti dal governo. Su questo schifo vigilerà Giarrusso?Immediate dimissioni per #ConteBarone". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, a proposito della notizia che il premier Conte sarebbe in lizza per una cattedra di diritto privato all'Università la Sapienza di Roma.