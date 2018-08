Crollo nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami

Crollo in una chiesa al centro storico di Roma. E' crollato per tre quarti il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al foro romano. Sul posto i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e i vigili del fuoco.

Una gru dei vigili del fuoco ha eliminato alcune parti pericolanti. Sono visibili le travi, all'apparenza in legno, che sono rimaste in piedi. L'interno, sotto la parte crollata, è completamente invaso da grosse travi in legno spezzate e calcinacci. La chiesa dei Falegnami, che si trova sopra al Carcere Mamertino, solitamente è aperta solo per i matrimoni. Al momento del crollo, viene confermato, non c'era nessuno. Gli accessi, da cui si arriva anche dal Campidoglio, sono presidiati dai vigili urbani che non fanno accedere nessuno.

Anche il Carcere Mamertino, sottostante alla Chiesa dei Falegnami, è stato danneggiato dal crollo del tetto. Lo si apprende dai vigili del fuoco. "Alcuni frammenti del tetto - ha spiegato l'ingegnere dei vigili del fuoco Luigi Liolli - hanno colpito una parte dell'altare. Una trave ha poi lesionato anche il carcere Mamertino", dove praticamente si è sfondato il pavimento.