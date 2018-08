Bimba muore su volo Roma-Beirut

Era affetta da iperossaluria, una grave patologia ai reni, la bimba libanese di due anni morta oggi sul volo Alitalia Beirut-Roma, che ha compiuto un atterraggio di emergenza a Bari dove i sanitari del 118 hanno inutilmente tentato di rianimare la piccola. Lo si apprende da fonti medico-legali intervenute sul posto.

La bambina era assistita in aereo - spiegano fonti della compagnia aerea - da un'infermiera della Croce Rossa che la accompagnava, aveva una mascherina per l'ossigeno ed era diretta nella capitale per ricevere cure mediche. Assieme a lei c'erano i genitori. Durante il volo, avrebbe avuto una crisi cardiaca ed è stata soccorsa dall'infermiera, quindi è stato deciso immediatamente l'atterraggio di emergenza nell'aeroporto più vicino, a Bari. Vista patologia di cui era affetta la piccola, i medici legali hanno comunicato alla Procura che non ritengono necessaria l'autopsia.

In aeroporto si sono recati il pm di turno della Procura di Bari Marcello Barbanente, che ha avviato accertamenti, il medico legale del Policlinico Claudia Lauretti, e personale della polizia aeroportuale.