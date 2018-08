Incidente con la minimoto, muore a 9 anni

Un bambino di 9 anni è morto per le ferite riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era a bordo di una minimoto in contrada Pezze Mammarelle, a quasi 15 chilometri da Martina Franca. Il bambino - secondo le ricostruzioni sull'accaduto - avrebbe perso il controllo del mezzo che si sarebbe poi schiantato contro un muretto. La notizia è riportata sull'edizione di Lecce del Nuovo Quotidiano di Puglia. L'incidente sarebbe avvenuto mentre un gruppo di bambini giocava all'aperto. Al momento del violento impatto il bambino era alla guida della minimoto insieme con il fratello che è rimasto ferito ed è stato ricoverato nell'ospedale 'Perrino' di Brindisi. Il piccolo di 9 anni è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Taranto e del Commissariato di Ps di Martina Franca. (ANSA)