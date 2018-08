Colpi di pistola contro la polizia

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi da due rapinatori contro una pattuglia di agenti della polizia durante un inseguimento. Il fatto è accaduto la scorsa notte a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Un poliziotto nell'inseguire i malviventi, che avevano rapinato uno scooter, è caduto in terra e ha riportato delle escoriazioni. Gli investigatori stanno ora visionando le immagini del sistema di videosorveglianza installato nel quartiere per identificare i due malviventi.

La vicenda ha avuto inizio quando un giovane ha chiesto l'intervento della polizia denunciando di aver subito poco prima il furto del suo scooter. Il giovane stava mostrando agli agenti giunti sul posto l'applicazione sul suo smartphone che consentiva di localizzare il mezzo.

All'improvviso sono giunti due sconosciuti in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria per poi allontanarsi velocemente. Gli agenti li hanno inseguiti ma lungo la strada i malviventi hanno esploso altri colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della pattuglia. Uno dei poliziotti è caduto in terra. I malviventi si sono quindi dileguati a piedi abbandonando lo scooter, che non era quello rubato poco prima.(ANSA)