Indonesia: nuovo terremoto a Lombok, magnitudo 6.3

Una nuova forte scossa di

terremoto, di magnitudo 6.3, è stata registrata sull'isola di

Lombok, in Indonesia. Si tratta dell'area devastata già dal

sisma di alcune settimane che ha causato la morte di 460

persone. Secondo i dati forniti dall'Istituto geologico

statunitense, l'epicentro del terremoto è a 7 km di profondità.

Non ci sono al momento notizie di danni o feriti. La nuova forte scossa di

terremoto ha provocato delle frane sul monte Rinjani che hanno

danneggiato alcuni edifici e seminato il panico nei villaggi

della zona. Sono state colpite in modo particolare le abitazioni

e una moschea nel sottodistretto di Sembalun.

L'epicentro del sisma è stato localizzato nel nordest

dell'isola turistica con un ipocentro a 7,9 km di profondità.

Il terremoto è stato avvertito anche nella vicina isola di

Bali ed è stato preceduto da una scossa di magnitudo 5.4 che ha

colpito la stessa zona dell'isola pochi minuti prima.

Il portavoce dell'agenzia per i disastri nazionali, Sutopo

Purwo Nugroho, ha reso noto che finora non si hanno notizie di

vittime o feriti, ma le ricerche sono ancora in corso.