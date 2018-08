Procuratore: "Nessun limite di spesa per indagini"

Di fronte a una tragedia del genere non voglio sentir parlare di limiti di spesa o di norma". Lo ha detto il

procuratore capo di Genova Francesco Cozzi che coordina le indagini per il crollo del ponte Morandi per il quale sono stati ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo conseguente a crollo di costruzione e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.

"Ci potrebbero essere ancora 10-20 persone disperse". ha concluso.