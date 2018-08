Vaccini, Grillo: l'autocertificazione anche per il 2018

Lo strumento dell'autocertificazione per quanto riguarda le vaccinazioni è stato usato per tutto il 2017 e lo sarà anche per il 2018.

Lo spiega la ministra della Salute Giulia Grillo, all'indomani della presa di posizione dei presidi sull'obbligo

vaccinale per l'accesso alle scuole. 'Una polemica surreale', dice Grillo, che poi annuncia che è stata depositata la proposta di legge della maggioranza in cui si spingerà per il metodo della raccomandazione: "Sebbene mi prendano in giro su questo punto, l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è

l'idea più sensata".