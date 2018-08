Riaperta l'autostrada a Bologna, 5 mesi per il nuovo ponte

All'indomani del devastante incidente stradale a Bologna, è stato riaperto con uno scambio di carreggiata il raccordo dove

è parzialmente crollato un ponte autostradale.

Per ricostruirlo serviranno 3-5 mesi, con una spesa di un milione, spiega il ministro Toninelli assicurando che 'non avremo disagi fino a settembre' ed impegnandosi per 'far installare presidi di guida assistita sui mezzi che trasportano merci pericolose'. E Conte promette di 'vigilare sempre sugli standard di sicurezza' nel trasporto.

Il bilancio è di 145 feriti (4 gravi) ed un morto, l'autista dell'autocisterna, considerato un esperto.