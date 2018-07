Incidenti stradali: due morti lungo strada per il Tonale

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 "Del Tonale e della Mendola" nel territorio di San Paolo D'Argon, in provincia di Bergamo. La strada è ora chiusa al traffico. Sul posto è presente il personale di Anas e agenti della Polizia Stradale per ripristinare al più presto la circolazione.



Lo rende noto l'Anas la quale raccomanda prudenza nella guida