Arriva credito d'imposta pubblicità su stampa

''La Fieg comunica - in una nota - che sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici. Le domande per l'accesso all'agevolazione, relativa agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa effettuati nel 2017 e nel 2018, andranno presentate a decorrere dal prossimo 22 settembre ed entro il 22 ottobre''.

Il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha così commentato: "Con la pubblicazione in Gazzetta del DPCM diventano finalmente concrete le agevolazioni previste per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che decidono di utilizzare i giornali per promuovere i propri prodotti, i propri servizi, le proprie iniziative. Si premia in questo modo, con una misura anticiclica e positiva per l'intera economia, un mezzo di comunicazione conveniente ed efficace, vicino ai cittadini".(ANSA)