Laos: cede una diga, inondati 6 villaggi

Il cedimento della diga nel sudest del Laos ha riversato nella valle sottostante cinque miliardi di metri cubi di acqua, inondando sei villaggi.

"Numerose persone hanno perso la vita e diverse centinaia di persone risultano disperse", scrive l'agenzia di stampa nazionale. La diga era in costruzione e la società che la stava realizzando è la Xe Pian-Xe Namnoy Power Company (PNPC).

Le autorità hanno messo a disposizione imbarcazioni per trarre in salvo i superstiti nel distretto di San Sai, nella provincia sudorientale di Attapeu, riporta l'emittente ABC Laos.

Le autorità provinciali hanno esortato il governo a utilizzare tutte le agenzie statali per fornire aiuti di emergenza come cibo, acqua, vestiti e medicine.

Alcuni video girati sul luogo del disastro mostrano intere case sott'acqua fino al tetto, mentre decine di residenti sopravvissuti vengono soccorsi a bordo di barche.