Auto esce di strada, un morto

Grave incidente stradale nella notte nel comune di Manzano (Udine): un'auto è uscita di strada, in località San Lorenzo, e un uomo di 36 anni è morto.

I soccorsi sono stati allertati verso le 3 del mattino. Sul posto sono giunti un'automedica, un'ambulanza, i Vigili del fuoco di Udine e i Carabinieri di Palmanova (Udine). L'uomo è stato trovato a terra incosciente e, nonostante il lungo tentativo di rianimazione da parte dei sanitari, è morto a causa dei gravi traumi riportati.

Con lui viaggiava una donna di 51 anni, che nell'impatto ha subito un trauma al bacino e alla gamba ed è stata trasferita all'ospedale di Udine. Sono in corso indagini del Nucleo operativo radiomobile di Palmanova per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA)