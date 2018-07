Marchionne peggiora, Mike Manley nuovo AD di Fca

Peggiorano le condizioni di salute di Sergio Marchionne e si rende - così - necessaria una accelerazione della successione alla guida di Fca, Ferrari e Cnh Industrial. Mike Manley - responsabile del brand Jeep- è, dunque, il nuovo amministratore delegato di Fca. Le condizioni di Marchionne - spiega il gruppo - sono peggiorate dopo che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Il consiglio di amministrazione di Fca - si spiega - ha deciso dunque "di accelerare il processo di transizione per la carica di ceo in atto ormai da mesi e ha nominato Mike Manley amministratore delegato". Il nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, e la squadra di management del gruppo automobilistico "lavoreranno alla realizzazione del piano di sviluppo 2018-2022 presentato a Balocco il primo giugno scorso, che assicurerà a Fiat Chrysler Automobiles un futuro sempre più forte e indipendente".

E, intanto, come anticipato da Automotive News Europe, è Louis Carey Camilleri, membro del board Ferrari, il successore di Sergio Marchionne nella carica di amministratore delegato della casa di Maranello. Il presidente sarà John Elkann. Il cambio al vertice - secondo le indiscrezioni - sarà deciso oggi nel cda della Rossa.Louis Carey Camilleri si è formato in Philip Morris International.