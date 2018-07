Esplosi cinque colpi di pistola contro casa giornalista

Cinque colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorsa da sconosciuti a Padova contro l'abitazione del giornalista Ario Gervasutti, ex direttore de Il 'Giornale di Vicenza', ora nell'ufficio centrale del 'Gazzettino'. Tre dei cinque proiettili si sono conficcati nella camera del figlio. Nessuno è rimasto ferito. L'abitazione, una bifamiliare, si trova nell'immediata periferia della città, a Chiesanuova. Il fatto è avvenuto poco prima delle 2. Sul posto i carabinieri di Padova.

Il giornalista stava dormendo assieme a sua moglie e ai suoi due figli quando è stato svegliato di soprassalto dai colpi secchi di pistola. Cinque in tutto. I proiettili hanno bucato le tapparelle della camera di uno dei figli, infranto il vetro della finestra e si sono conficcati sul muro. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Nonostante lo choc, Gervasutti ha chiamato il 112. Nella casa ora ci sono i carabinieri che stanno esaminando l'area, alla ricerca di tracce che possono chiarire come ha agito l'attentatore. Il giornalista e la famiglia sono sentiti dell'Arma per comprenderne, tra l'altro, il movente. Gervasutti avrebbe escluso di aver ricevuto minacce. (ANSA)