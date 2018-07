Il Papa a Bari. Incontro di preghiera con i patriarchi

Papa Francesco è arrivato a Bari per l'incontro di preghiera per la pace in Medio Oriente, un evento che vede

coinvolti i Patriarchi delle Chiese cristiane. Il Pontefice è atterrato nel piazzale Cristoforo Colombo ed è stato accolto dall'arcivescovo della città, monsignor Francesco Cacucci, insieme con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, e il Prefetto di Bari Marilisa Magno.

Subito dopo si è diretto nella Basilica di san Nicola per un incontro con i Patriarchi. Gruppi di fedeli provenienti da tutta la Puglia sono affluiti fin dalle prime ore della mattina sul Lungomare, dove si svolgerà la preghiera.