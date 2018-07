La staffetta azzurra 4x400 fa storia

Il Pd e Roberto Saviano elogiano le atlete nere che hanno vinto ai Giochi del Mediterraneo per l'Italia la medaglia d'oro nella staffetta 4x400, rilanciando l'immagine delle quattro, immortalate al traguardo felici per la vittoria, con sulle spalle una bandiera tricolore Ma il ministro della Lega Gianmarco Centinaio polemizza, accusandoli di essere loro i veri razzisti e definendoli "politicanti da salotto". Di tono diverso le parole del vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle.

"La notizia più bella di ieri, intanto, arriva dai Giochi del Mediterraneo, non da Pontida. Vince l'Italia che non ha paura: #PrimeLeItaliane".: scrive Matteo Renzi sui suoi profili social, rilanciando la foto delle atlete: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot.

Gli elogi alle quattro ragazze arrivano da vari espondenti del Pd: "Salvini ha paura, loro hanno coraggio”, scrive Dario Franceschini. "#leitalianeprime", twitta Maurizio Martina. "#primeleitaliane", è la variante di Matteo Renzi.

In calce a tutti i tweet, la foto di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot. E nei tweet ricorre la "risposta" al "prima gli italiani" di Matteo Salvini, con l'hashtag #primeleitaliane che da ieri sera ricorre su Twitter. Il vicepresidente Pd della Camera Ettore Rosato pubblica la foto delle quattro azzurre e ironizza: "Salvini sarà contento: tre su quattro sparano. Sorrisi! Bravissime le ragazze".

Il Carroccio, con il ministro GianmarcoCentinaio, va all'attacco sempre via Twitter: "Vinte 156 medaglie ai giochi del Mediterraneo e Saviano e il Pd si ricordano solo di quella vinta dalle atlete di colore. Chi è il razzista? BRAVI a TUTTI gli atleti italiani! La vera risposta ai politicanti da salotto...". "I veri razzisti - scrive in un altro tweet Centinaio - sono quelli che si dimenticano di tutti gli altri atleti che hanno vinto delle medaglie", scrive in un altro tweet, aggiungendo l'hashtag #savianovaialavorare. In un tweet Saviano si era complimentato per l'oro vint dalle atlete italiane: "Grazie a Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo. I loro sorrisi sono la risposta all'Italia razzista di Pontida. L'Italia multiculturale nata dal sogno repubblicano non va fermata".