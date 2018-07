Il figlio di Simona Ventura e Bettarini aggredito per futili motivi

Non aveva alcuna colpa ed è stato violentemente aggredito per motivi futili Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, accoltellato domenica mattina fuori dall'Old Fashion, discoteca milanese. E' quanto emerge dalle indagini condotte dalla Squadra mobile e coordinate dal pm Elio Ramondini che sta preparando la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare per i quattro accusati di tentato omicidio. La richiesta arriverà probabilmente oggi sul tavolo del gip che poi dovrà fissare gli interrogatori.

Uno dei fermati, quello che avrebbe colpito Bettarini, è legato agli ultrà della curva dell'Inter e all'ambiente dell'estrema destra ma, stando a quanto precisato, il movente dell'aggressione non è assolutamente collegato a questioni calcistiche o politiche. (ANSA)