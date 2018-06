Calenda: "Stop con l'irrilevanza, andare oltre il Pd"

Una "navigazione a vista sta portando il centrosinistra all'irrilevanza proprio quando l'Italia ne avrebbe più bisogno. Ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. Subito! #fronterepubblicano", scrive su Twitter Carlo Calenda, ex ministro ed esponente Pd, all'indomani dei ballottaggi per le comunali.

Martina: cambiamento radicale, no a superare il Pd - "Anche i risultati delle amministrative dimostrano che c'e' stato un cambiamento radicale, ora bisogna lavorare per costruire tutto di noi e ripartire, c'e' una nuova destra in campo aggressiva e radicata". Lo afferma il reggente del Pd Maurizio Martina parlando a "Circo Massimo" su Radio Capital. "Sono d'accordo sul ripensamento complessivo - prosegue -, abbiamo tanto da cambiare nei linguaggi e nelle idee ma non sono d'accordo sul superamento del Pd. Credo nella ricostruzione di un campo progressista, democratico di centrosinistra con un Partito democratico rinnovato al centro". "Mi sembra difficile, in prospettiva, il dialogo con questo movimento 5 stelle", afferma infine il segretario reggente del Pd.