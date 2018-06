Insediati i seggi, domani il voto

Si sono insediati puntuali alle ore 16, in vista delle elezioni comunali di domani, domenica, in 760 comuni, i seggi elettorali. Il presidente di ognuno dei seggi ha chiamato a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, e ha invitato i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni elettorali.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione. Le schede vengono autenticate con la firma dello scrutatore nella facciata esterna e viene apposto il bollo della sezione a tergo.

Il presidente fissa anche l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o detenuti possano esercitare il diritto di voto. Concluse tutte le operazioni, il presidente sigilla l'urna, la cassetta e le scatole con le schede; chiude il plico con tutti gli atti, i verbali e il timbro della sezione e rimanda per le operazioni alle ore 7 di domani, domenica.