Incidenti sul lavoro: schiacciato da un muletto, morto un operaio

Non ce l'ha fatta Davide Olivieri, l'operaio 22enne che, ieri, è rimasto schiacciato dal muletto sul quale lavorava nella ditta Sli (lavorazione oli lubrificanti) nella zona industriale di Località Vairano. Il mezzo si era improvvisamente ribaltato, schiacciandogli torace, addome, bacino, gambe e braccia, come spiegato dalla centrale operativa del 118 che lo aveva trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria.

Secondo quanto riferito dai carabinieri di Novi Ligure, il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l'intervento chirurgico.