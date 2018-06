Conte al Senato "Basta falsa solidarietà sui migranti"

'Sarò garante del contratto. Noi populisti? Ascoltiamo la gente'. Giuseppe Conte presenta al Senato il governo M5s-Lega e si richiama al testo sottoscritto dai leader e sottoposto a gazebo e voto online. Un progetto di 'radicale cambiamento', rivendica il presidente del Consiglio mentre cita i capitoli del programma: dai diritti sociali alla legittima difesa, dal fisco più equo al daspo ai corrotti al carcere 'vero' per i grandi

evasori al taglio delle pensioni d'oro.

'Metteremo fine al business dell'immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà', ha detto, citando la vicenda del bracciante maliano ucciso in Calabria. In politica estera, l'Italia resta nella Nato e con gli Usa come 'alleato privilegiato', ma 'ci faremo fautori di una apertura alla Russia e della revisione delle sanzioni'.