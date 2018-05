"Fiducia o voto dopo agosto"

Carlo Cottarelli ha ricevuto l'incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratterà di un governo snello, con pochi ministri, che sarà presentato al Quirinale in tempi strettissimi, entro domani, senza preventive consultazioni. L'economista spiega che si presenterà in Parlamento con un programma che porti l'Italia al voto nel 2019, dopo il sì alla Legge di Bilancio, se avrà la fiducia; o 'dopo agosto' se non l'avrà. Cottarelli garantisce una gestione prudente dei conti e sottolinea il ruolo dell'Italia nel dialogo con l'Ue. Sulla carta comunque Cottarelli non avrebbe i numeri in Parlamento mentre Salvini avverte Berlusconi: 'Se voterà la fiducia al nuovo governo, addio all'alleanza'. Il Pd annuncia il sì. Mentre Grillo dal suo blog vede gli italiani 'avviliti' perché i mercati parlano per loro.