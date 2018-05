Governo: consultazioni Conte al via dalle 12 a Montecitorio

All'indomani del faccia a faccia con Mattarella, prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Conte.

Le consultazioni del Presidente del consiglio dei ministri incaricato prof. Giuseppe Conte si svolgeranno oggi presso la sala dei busti a Montecitorio a partire dalle 12 fino alle 19, secondo quanto si legge in un comunicato della Camera. A chiudere i colloqui sarà l'incontro con i pentastellati.

- ore 12: componente del gruppo misto Camera "Europa-Centro democratico" e componente del gruppo misto Senato "più Europa con Emma Bonino". - ore 12.20: componente del gruppo misto Camera "Civica popolare-Ap-Psi-Area civica". - ore 13: componente del gruppo misto Camera "Noi con l'Italia - Usei".

- ore 13.20: componente del gruppo misto Camera Maie - Movimento associativo italiani all'estero e componente del gruppo misto senato "Psi-Maie".

- ore 13.40: gruppo misto del Senato della Repubblica.

- ore 15: gruppo "per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)" del Senato della Repubblica e componente del gruppo misto Camera "Minoranze linguistiche".

- ore 15.40: gruppo "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati e senatori del gruppo misto Senato "Liberi e uguali".

- ore 16.20: gruppi "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

- ore 17: gruppi "Partito democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

- ore 17.40: gruppi "Forza Italia - Berlusconi presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

- ore 18.20: gruppi "Lega - Salvini premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

- ore 19: gruppi "Movimento 5 stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.